Depois de entrar em campo 75 vezes ao longo da temporada 2021, o Atlético pode superar essa marca no próximo ano. E com o calendário apertado, em consequência da Copa do Mundo, o Galo pode disputar, em média, um jogo a cada 3,8 dias em 2022.

Com a Supercopa do Brasil entre seus compromissos, o time alvinegro terá entre 58 e 76 partidas no ano que vem.

O primeiro jogo do time comandado por Cuca será em 26 de janeiro, pela primeira rodada do Estadual. Já a última apresentação vai ocorrer na 38ª rodada da Série A, prevista para 13 de novembro, oito dias antes do início da Copa do Mundo, no Catar.

Sob o comando de Cuca, Atlético disputou 75 jogos na temporada 2021

Competições a disputar

Agendada para 20 de fevereiro, a Supercopa será disputada em jogo único, contra o Flamengo. Nas edições anteriores, ela foi realizada no Mané Garrincha, em Brasília. Porém, a CBF ainda não confirmou o local do confronto entre Galo e Urubu.

Outro jogo a mais para 2022 poderá acontecer na Copa Libertadores, se a equipe chegar à decisão. Na Copa do Brasil e no Brasileirão, o Alvinegro, entretanto, pode somente repetir o máximo de compromissos que já alcançou na última temporada.

Já no Campeonato Mineiro, o Atlético, mesmo se chegar à final, disputará uma partida a menos. Afinal, em 2022, a final do Estadual será realizada em jogo único.

Mínimo de jogos

Caso o Atlético não passe da primeira etapa da Copa do Brasil e não avance para as fases eliminatórias no Campeonato Mineiro e na Libertadores, sem sequer ficar com uma vaga na Sul-Americana, serão 58 jogos na próxima temporada.

É válido lembrar que o Galo passará à disputa da Sul-Americana se ficar em terceiro no seu grupo na Libertadores.

Confira quantas partidas o Galo poderá disputar em 2022:

Campeonato Mineiro: 11 a 14 jogos (entre 26 de janeiro e 3 de abril)

Supercopa do Brasil: 1 jogo (em 20 de fevereiro)

Copa do Brasil: 2 a 10 jogos (entre 20 de abril e 19 de outubro)

Copa Libertadores: 6 a 13 jogos (entre 6 de abril e 29 de outubro)

Campeonato Brasileiro: 38 jogos (entre 10 de abril e 13 de novembro)

