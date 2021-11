A celebração do título do Brasileiro não será neste domingo (28). Mas a partir das 16h, contra o Fluminense, no Mineirão, o Atlético tentará dar a seus torcedores mais um motivo para festejar. Se ganhar do Tricolor, pela 36ª rodada, o Galo colocará uma mão na taça. E poderá até soltar o grito de “campeão” na terça-feira (30), em caso de tropeço do Flamengo diante do Ceará, no Maracanã.

Tudo ainda está no campo da hipótese, assim como a pretensão do time das Laranjeiras de vir para Belo Horizonte para tentar repetir algo que somente Fortaleza e Chapecoense conseguiram neste campeonato: roubar ponto do Alvinegro no Gigante da Pampulha.

Melhor mandante da competição, o Alvinegro perdeu apenas cinco dos 51 pontos que disputou no Mineirão na Série A. Além das 15 vitórias (sendo 14 seguidas) que conquistou no Brasileiro, a equipe mineira empatou com a Chape e perdeu para o Tricolor de Aço.

Ex-atleticano, o atacante Fred acredita num triunfo do Fluminense ou, no mínimo, um empate em pleno Gigante da Pampulha.

“Com essa atitude aqui, com esse comprometimento que nós estamos, não dá para os caras. Nós vamos para o Mineirão agora e vamos lá para buscar ponto. O mesmo comprometimento, a gente sempre vai merecer. E aí não tem satisfação melhor do que sair desse jeito, todo mundo ajudou”, declara o centroavante no vestiário do Maracanã após a vitória por 1 a 0 do time carioca em cima do Internacional.

Mas se depender do discurso do meia Nacho Fernández, o Galo não vai deixar Fred e companhia tentarem estragar mais uma festa da Massa no Mineirão. "Teremos uma partida muito importante contra o Fluminense. É nossa casa, com nossa torcida. Será um lindo jogo, com muita gente. Vamos em busca dos três pontos para seguir com nosso objetivo", enfatiza.

O Galo lidera a Série A, com 75 pontos, oito a mais que o Flamengo.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO X FLUMINENSE

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Keno); Hulk e Diego Costa (Keno)

Técnico: Cuca

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; André, Calegari (Nonato) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e FredTécnico: Marcão

DATA: 28 de novembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA) e Elicarlos Franco de Oliveira, trio da Bahia.

VAR: José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere