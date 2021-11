Oponente do Atlético na decisão da Copa do Brasil, o Athletico-PR poderá ficar sem seu artilheiro na final. O atacante Renato Kayzer sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, detectada após exames realizados nessa quinta-feira (25).

Kayzer vai iniciar um tratamento intensivo, visando à disputa dos dois jogos diante do Galo, nos dias 12 e 15 de dezembro, respectivamente, no Mineirão e na Arena da Baixada.

O avante do Furacão se machucou no empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi, na última quarta (24), pela 34ª rodada do Brasileirão. No lance, ele recebeu uma entrada duríssima do lateral-esquerdo Reinaldo, que não foi expulso.

Kayzer saiu de muleta do campo e deixou a capital paulista com o pé imobilizado. “Falar o quê? Quase quebra minha perna, meu tornozelo está imenso. Vou falar do cara? Se eu falar, vou ser suspenso. Vou ficar quieto e aguentar”, desabafou após o confronto.

O atacante rubro-negro soma quatro gols na Copa do Brasil, dois a menos que Hulk, o artilheiro do torneio.

