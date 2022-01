Rodrigo Caetano e diretoria definiram planejamento antes mesmo de finalizar contratação do treinador

Assim como fez no ano passado, o Atlético iniciará a disputa do Campeonato Mineiro de 2022 com jovens jogadores do elenco. Os principais atletas serão preservados nas primeiras rodadas do Estadual, com a preparação voltada para a Supercopa do Brasil, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

A decisão já havia sido tomada pela diretoria do clube antes da contratação de um treinador e foi alinhada com Antonio “El Turco” durante as negociações para que assumisse o comando da equipe.

“A ideia é iniciarmos com os jogadores jovens, darmos mais espaço para esses jovens do elenco e também alguns que voltam de empréstimos. Isso já foi conversado com Mohamed sobre como começar o Mineiro, protegendo o restante da temporada. Não sei precisar por quantas rodadas. Isso vai depender da evolução física dos jogadores nos treinamentos”, explicou o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano.

Entre os jogadores que retornam de empréstimos citados pelo dirigente estão o zagueiro Vitor Mendes e o volante Guilherme Castilho. Ambos defenderam o Juventude na última temporada.

A pré-temporada do Atlético será iniciada na próxima segunda-feira (17), na Cidade do Galo, já sob o comando de “El Turco” Mohamed. O primeiro compromisso pelo Campeonato Mineiro será em 26 de janeiro, diante do Villa Nova, em Nova Lima, às 19h.

A primeira disputa de título da equipe alvinegra em 2022 será em 20 de fevereiro, quando enfrentará o Flamengo em jogo único, pela Supercopa do Brasil. No Campeonato Mineiro, o Galo buscará o tricampeonato consecutivo, algo inédito neste século.

