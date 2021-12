Pouco depois de comunicar à reportagem do Hoje em Dia que iria apurar os fatos envolvendo atos de racismo contra torcedores do Atlético, na Arena da Baixada, o Alvinegro se posicionou nas redes sociais.

“O Galo repudia veementemente os atos criminosos de racismo cometidos por alguns torcedores do Athletico-PR, na decisão de ontem, em Curitiba. Sabemos que esses casos não representam a torcida do CAP e que a diretoria do clube paranaense não medirá esforços para ajudar com a identificação e punição dos responsáveis. Esse tipo de conduta é inaceitável, em qualquer esfera da sociedade. Racismo é crime! Denuncie!”, escreveu.

Nessa quarta-feira (15), torcedores do Furacão foram flagrados fazendo gestos de cunho racista em direção à Massa.

O Rubro-Negro já havia se manifestado nesta quinta-feira (16) em suas redes sociais: “O Athletico Paranaense tomou conhecimento, através de vídeos publicados nas redes sociais, sobre atos de racismo cometidos na partida de ontem, diante do Atlético-MG”.

Os casos

A jornalista Bianca Molina, da Band, esteve presente no momento em que homens imitavam gestos de macacos e passavam a mão no braço, mostrando a pele branca. Ela gravou e postou o vídeo em suas redes sociais.

“Futebol não tem nada a ver com racismo. Racismo não é zoeira. Racismo não é corneta. Racismo não é mimimi. Racismo é crime. Esses dois homens ficaram parte do segundo tempo imitando macacos e gesticulando de forma pejorativa para torcedores do Atlético, provavelmente, negros”, escreveu.

Outro vídeo de uma torcedora imitando macacos no camarote do estádio veio a público. Os próprios torcedores do Furacão a repudiaram. Ambos os vídeos viralizaram na internet e estão sendo compartilhados e debatidos pelos torcedores.

