O Atlético anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo com o atacante Maicon Bolt, que havia acionado o clube na Justiça. Segundo o clube alvinegro, foi acertado o pagamento de R$ 7,5 milhões, divididos em 35 parcelas, ao jogador.

“O valor acordado é significativamente menor do que o pedido pelo atleta e também cerca de 50% da condenação de mais de R$ 14 milhões a que o clube foi submetido, em primeira instância”, informou o Galo, em nota oficial.

Ainda segundo o Atlético, foi “uma grande vitória em segunda instância, quando conseguiu a extinção do processo, com a condenação do autor ao pagamento de honorários, e também o reconhecimento da competência do juízo arbitral”.

A nota afirma ainda que, no entanto, “considerando os riscos inerentes ao processo no juízo arbitral e conforme parâmetros já conhecidos na Justiça do Trabalho, o acordo mostrou-se vantajoso”.

Maicon Bolt defendeu o Atlético em 2019 e início de 2020. Ao todo, disputou 28 partidas e marcou dois gols.

