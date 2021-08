No domingo (29), o Atlético vai enfrentar o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, e completará três jogos em um intervalo de uma semana, incluindo os dois embates com o Fluminense, sendo um pelo Brasileirão na segunda-feira (23), e o outro na Copa do Brasil, na quinta (26). Antes disso, já vivenciava uma “decisão” atrás da outra em três torneios distintos.

Depois do confronto com o clube de Bragança Paulista, o Galo só voltará a campo no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza, no Castelão. O hiato sem duelos se deve ao fato do adiamento de partidas de torneios nacionais, em função da convocação da Seleção Brasileira. Algo celebrado por Cuca, ciente de que há atletas do elenco que precisam de um período de recuperação física. No entanto, ele atenta também a outra situação.

"Até lá tem muito chão, muitos dias. Não teremos o jogo com o Grêmio (duelo adiado). Essa ‘parada’ vai ser intercalada com um repouso maior a quem precisa e um trabalho maior para quem precisa. Às vezes, o time destreina. Às vezes, precisa encher o tanque para gastar nos jogos”, destaca.

E ressaltou que já está sendo elaborado um cronograma visando a esse período. “Os preparadores físicos e os fisiologistas sabem melhor do que eu. Daremos dois ou três dias de repouso a quem precisa mais e vamos trabalhar mais forte com quem precisa mais. Iremos fazer em comunhão com preparadores e fisiologias e deixar o time com tanque cheio para esses últimos três meses de campeonato que nós temos", disse.

Ainda com relação ao aspecto físico de seus atletas, relembra que o adversário da vez não teve uma semana tão desgastante quanto a do Galo.

"A gente está jogando segunda, quinta, domingo à noite... O Bragantino não jogou no meio de semana, está com uma semana cheia de trabalho, joga em casa, sem viagem... Hoje (quinta-feira) tivemos um desgaste enorme, um calor muito grande no Rio, jogo que foi correria monstra, mais corrido que o segunda”, destaca.

O Atlético é o líder do Brasileirão, com 38 pontos, sete a mais que o time de Bragança, quarto colocado.

