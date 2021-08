Que fase, Galo! E que time se tornou o Atlético nas mãos do técnico Cuca! Neste sábado (14), o Mineirão foi palco de mais um feito histórico alcançado pelo Alvinegro. Ao bater o Palmeiras, por 2 a 0, o clube mineiro chegou a nove vitórias consecutivas no Brasileiro, a maior sequência de triunfos de uma equipe em uma edição da competição na Era dos Pontos Corridos, igualando a marca do Internacional no torneio de 2020.

Essa série atleticana teve como vítimas Atlético-GO, Cuiabá, Flamengo, América, Corinthians, Bahia, Athletico-PR, Juventude e o Verdão.

Os dois gols de Savarino para cima do Porco levaram o Galo a 37 pontos, ainda mais líder do campeonato, agora com cinco pontos de diferença para o vice, o próprio Palmeiras.

A vitória nesta “decisão” do turno começou a ser construída aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Patrick de Paula foi expulso. O Atlético já vinha jogando melhor que os paulistas, merecendo o gol, e aproveitou a vantagem numérica para abrir o placar com Savarino aos 47.

Na segunda etapa, o atacante venezuelano marcou mais um, selando um triunfo que faz a Massa acreditar a cada rodada que o jejum de 50 anos sem um título do Brasileiro poderá ser encerrado no fim desta temporada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Jair (Dylan Borrero), Tchê Tchê e Nacho Fernández (Calebe); Savarino (Nathan), Vargas (Keno) e Hulk (Sasha)

Técnico: Cuca

PALMEIRAS 0

Weverton (Jailson); Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Piquerez; Patrick de Paula, Danilo e Scarpa (Danilo Barbosa); Wesley (Roni), Gabriel Veron (Zé Rafael) e Willian (Luan)

Técnico: Abel Ferreira

DATA: 14 de agosto de 2021 (sábado)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro e Fifa

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ/Fifa)

CARTÃO AMARELo: Nacho (Atlético)

CARTÕES VERMELHOS: Patrick de Paula, Abel Ferreira (Palmeiras)

GOLS: Savarino aos 47 minutos do primeiro tempo e aos 16 do segundo tempo