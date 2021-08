Há pouco mais de um mês, Savarino fazia a diferença para o Atlético contra o Flamengo, anotando os dois gols da vitória alvinegra por 2 a 1. Após passar sete partidas seguidas sem balançar as redes, o venezuelano voltou a ser decisivo em mais um clássico nacional, desta vez diante do Palmeiras, neste sábado (14).

De quebra, Savaliso chegou a uma marca histórica, se tornando o maior artilheiro do Galo na história do Novo Mineirão. Com os dois tentos em cima do Verdão, ele igualou Lucas Pratto no topo da lista.

Savarino ultrapassou Hulk na corrida por essa artilharia. O Vingador segue com 11 tentos com a camisa preta e branca no Gigante da Pampulha repaginado – era iniciada em 2013.