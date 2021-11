Dois times que tiraram pontos do Atlético no returno do Campeonato Brasileiro são agora esperanças da torcida alvinegra para que a vantagem sobre o Flamengo fique ainda maior. Nesta sexta-feira, às 21h30, o Rubro-Negro encara o Atlético-GO, no Maracanã. Três dias depois, será a vez de o time carioca enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá.

O Dragão foi uma das cinco equipes que impôs derrotas ao Galo no Brasileirão até aqui. Na partida válida pelo returno, o time goianiense venceu por 2 a 1 em casa.

Diante do Flamengo, a missão do Atlético-GO será manter o bom rendimento como visitante. Afinal, a equipe é detentora da sétima melhor campanha fora de casa, com cinco vitórias em 14 jogos.

O duelo entre os times carioca e goiano é válido pela 19ª rodada. A partida havia sido por o Flamengo ter jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O Flamengo precisa vencer para diminuir a distância para o Atlético. Com dois jogos a menos, o atual bicampeão brasileiro está a 12 pontos do Galo.

Assim, os atleticanos torcem por uma ajuda do xará goianiense para que possam tornar a vantagem ainda maior. No domingo, às 16h, os comandados por Cuca fazem clássico contra o América, pela 30ª rodada.

Duelo com a lanterna

Por essa mesma rodada, o Flamengo entrará em campo na segunda-feira, às 20h, contra a Chapecoense, em Chapecó.

Até aqui, o time catarinense é o único que não foi derrotado pelo Atlético nesta edição do Campeonato Brasileiro. Depois de um empate por 1 a 1 no Mineirão, uma nova igualdade aconteceu na Arena Condá, por 2 a 2.

Porém, um resultado positivo da Chapecoense diante do Flamengo soa como improvável quando é analisada a campanha do time catarinense em casa. Em 14 jogos no seu estádio, a equipe não venceu nenhuma vez. Foram apenas cinco pontos somados e um aproveitamento de 11,9%.

