Depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, o técnico Cuca previa que o duelo com a Chapecoense seria tão difícil quanto o jogo no Beira-Rio. Foi ainda mais duro! Tanto que o Atlético não obteve os três pontos. O empate em 1 a 1 nesta segunda-feira (21), no Mineirão, freou a equipe, que vinha de cinco vitórias consecutivas na temporada.

Os gols foram marcados por Tchê Tchê, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Ravanelli, aos 34 da segunda etapa.

Com dez pontos no Brasileiro, o Galo encerrou a quinta rodada em quinto lugar e agora pensa na partida contra o Ceará, na próxima quinta-feira (24), às 19h, no Castelão.

Desfalques

Além de não contar com Alonso, Savarino, Vargas, Alan Franco e Sávio, convocados por suas seleções, Dodô e Rafael, lesionados, e Rabello, por Covid-19, o Alvinegro teve outros desfalques de última hora. Nacho, Marrony, Nathan, Micael e Dylan Borrero testaram positivo para o coronavírus.

O jogo

O Mineirão foi palco de uma partida com ares de dramaticidade ao Atlético na etapa final. Antes disso, o time mineiro construiu uma vitória parcial com um tento de Tchê Tchê, aos 24 minutos, e a sorte: aos 30, Ravanelli chutou em direção ao gol vazio, mas a bola parou no próprio colega de equipe Anselmo Ramon, que mandou para a redes, impedido.

No segundo tempo, a Chape voltou mais aguerrida e dando trabalho à defensiva alvinegra. Fernandinho, aos 23, chegou a acertar a trave em uma das chances do oponente.

Buscando mais agressividade no ataque, Cuca promoveu as entradas de Zaracho e Sasha nos lugares de, respectivamente, Jair e Keno. Este último, porém, demonstrou descontentamento por ter sido substituído. Situação vista com naturalidade por Cuca.

A equipe alviverde foi premiada aos 34 minutos com o empate, em pênalti cometido por Allan e convertido por Ravanelli.

A FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 1

Everson; Guga (Mariano), Gabriel, Réver e Arana; Allan, Tchê Tchê (Calebe), Jair (Zaracho) e Hyoran (Echaporã); Keno (Sasha) e Hulk. Técnico: Cuca

CHAPECOENSE 1

João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Derlan; Anderson Leite, Guedes (Bruno Silva), Lima e Ravanelli; Fernandinho e Anselmo Ramon (Perotti). Técnico: Jair Ventura

DATA: 21 de junho de 2021 (segunda-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

CARTÕES AMARELOS: Hulk (Atlético); Ignácio (Chapecoense)

GOLS: Tchê Tchê aos 24 minutos do primeiro tempo; Ravanelli aos 34 minutos do segundo tempo