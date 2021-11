No primeiro turno, o Atlético venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético tentará se aproximar ainda mais do título nesta quarta-feira (10). Às 19h, o time comandado por Cuca enfrenta o Corinthians, no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada.

Com vários desfalques, o Galo contará com o apoio de mais de 50 mil torcedores para superar a equipe paulista e ampliar as chances de conquistar o bicampeonato brasileiro depois de 50 anos. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o Galo levar a taça é, neste momento, de 96%.

Provável escalação do Atlético

O Atlético já tem quatro desfalques certos para a partida contra o Corinthians. O zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco e os atacantes Savarino e Eduardo Vargas foram convocados por suas respectivas seleções para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O técnico Cuca não deve contar também com Keno. O atacante ainda se recupera de um edema na parte posterior da coxa direita.

Já o volante Jair, que não participou do clássico contra o América, é dúvida. Ele se queixou de fadiga muscular e, por isso, não esteve em campo no último domingo.

Em contrapartida, Cuca conta com a volta de Nacho Fernández, que cumpriu suspensão automática e não pôde enfrentar o América.

A provável escalação do Atlético para enfrentar o Corinthians é formada por: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa.

Provável escalação do Corinthians

Do lado do Corinthians, o técnico Sylvinho não poderá contar com Cantillo, que foi convocado para defender a seleção da Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas. No entanto, o volante não vinha sendo titular.

O mais provável é que Sylvinho repita a formação utilizada na vitória sobre o Fortaleza na rodada passada.

Com o esquema 4-1-4-1, o Corinthians deverá entrar em campo com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano, Du Queiroz e Róger Guedes; Renato Augusto.

Onde assistir a Atlético x Corinthians

Quem não puder ir ao Mineirão e quiser acompanhar a partida entre Atlético e Corinthians terá duas opções. O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Arbitragem

O jogo terá trio de arbitragem catarinense. Braulio da Silva Machado será auxiliado por Éder Alexandre e Helton Nunes.

O VAR será Rafael Traci, também de Santa Catarina.

