Depois da polêmica envolvendo a proibição de materiais provocativos nas torcidas de Atlético e Cruzeiro para o clássico deste sábado (7), no Mineirão, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entrou em ação e informou que serão permitidas todas as manifestações desportivas no interior do estádio.

Em nota, o MPMG informou serão proibidos apenas objetos que coloquem em risco a integridade física das pessoas, assim como também a ostentação de materiais com mensagens de caráter ofensivo, que incitem a xenofobia e o racismo.

O #MPMG, em entendimento com @pmmg190, no final desta tarde, informa que serão permitidas livremente todas as manifestações desportivas no interior do @Mineirao, na partida entre @Atletico e @Cruzeiro, no sábado, dia 7 de março, como já acontece nos eventos esportivos em Minas. pic.twitter.com/w2a5UlbbyK — MPMG (@MPMG_Oficial) March 3, 2020

A polêmica começou depois que a Polícia Militar vetou a entrada de objetos alusivos ao rebaixamento do Cruzeiro à Série B no clássico. Após a proibição gerar repercussão nacional, a PM explicou que o veto, na verdade, estava relacionado com manifestações de torcidas organizadas, que podem gerar tumulto e confusão por causa da rivalidade entre os clubes.

"Houve um equívoco. A proibição é para (torcidas) organizadas. A PM não vai admitir confusões, grandes faixas, ações orquestradas por grandes grupos. Movimentação de torcedores de forma pacífica não haverá problema algum", reconsiderou o militar em entrevista ao Hoje em Dia.