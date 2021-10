Atlético e Flamengo se reencontrarão em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Atlético e Flamengo se reencontrarão em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cinco rodadas do Campeonato Brasileiro e os duelos válidos pelas semifinais da Copa do Brasil. Esses serão os compromissos de Atlético e Flamengo até que as duas se encontrem no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, no confronto direto pelo título nacional.

Com 22 partidas disputadas, o Galo lidera o Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. O Flamengo é o terceiro, com 38, um a menos que o vice-líder Palmeiras. Porém, o time rubro-negro tem duas partidas a menos que o Atlético e, assim, pode diminuir a desvantagem para até cinco pontos.

Galo não encara adversários do G-8

Até enfrentar o Flamengo, o time comandado por Cuca não tem nenhum adversário que está atualmente entre os oito primeiros colocados. O adversário em melhor posição hoje é o Atlético-GO, que é o nono no Brasileirão.

Já o Flamengo terá, nas duas próximas rodadas, dois adversários que estão nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, ambos fora de casa. Nesta quarta-feira, o duelo será contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista e, no sábado, contra o Fortaleza, na capital cearense.

Desfalques nas próximas rodadas

Algo em comum para Galo e Rubro-negro nas três próximas rodadas será os desfalques provocados por convocações para seleções.

Enquanto os mineiros não poderão contar com Guilherme Arana, Junior Alonso e Alan Franco, os cariocas não terão Isla, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa.

Confronto direto logo depois da Copa do Brasil

Além dos compromissos pelo Brasileirão, Atlético e Flamengo têm outros dois jogos decisivos antes de se encontrarem no Maracanã. Pelas semifinais da Copa do Brasil, o Galo enfrenta o Fortaleza. Já o Rubro-negro encara o Athletico Paranaense.

As partidas de volta da Copa do Brasil acontecerão justamente antes de Flamengo x Atlético, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo todos os compromissos das duas equipes até lá.

Jogos do Atlético até enfrentar o Flamengo

6 de outubro - Chapecoense x Atlético - 24ª rodada do Brasileirão

9 de outubro - Atlético x Ceará - 25ª rodada do Brasileirão

13 de outubro - Atlético x Santos - 26ª rodada do Brasileirão

17 de outubro - Atlético-GO x Atlético - 27ª rodada do Brasileirão

20 de outubro - Atlético x Fortaleza - Ida das semifinais da Copa do Brasil

23 ou 24 de outubro - Atlético x Cuiabá - 28ª rodada do Brasileirão

27 de outubro - Fortaleza x Atlético - Volta das semifinais da Copa do Brasil

Jogos do Flamengo até enfrentar o Atlético

6 de outubro - Red Bull Bragantino x Flamengo - 24ª rodada do Brasileirão

9 de outubro - Fortaleza x Atlético - 25ª rodada do Brasileirão

12 de outubro - Flamengo x Juventude - 26ª rodada do Brasileirão

17 de outubro - Flamengo x Cuiabá - 27ª rodada do Brasileirão

20 de outubro - Athletico-PR x Flamengo - Ida das semifinais da Copa do Brasil

23 ou 24 de outubro - Fluminense x Flamengo - 28ª rodada do Brasileirão

27 de outubro - Flamengo x Athletico-PR - Volta das semifinais da Copa do Brasil

Leia mais:

À espera do departamento médico, Atlético terá seis desfalques para o duelo com a Chapecoense

Galo tem quase 90% de chance de ser campeão brasileiro; Fla tem menos de 10%