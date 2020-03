Depois de se desligar do Cruzeiro, o goleiro Rafael assinou contrato de três anos com o Atlético. O acordo ainda prevê a ampliação do vínculo por mais uma temporada (até 2023), dependendo de metas a serem atingidas pelo jogador. O anúncio foi feito pelo presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, pelas redes sociais.

Agora ele é do Galo! Rafael será nosso goleiro por três temporadas. Seja bem-vindo! #AquiÉGalo — Sergio Sette Camara (@camara_sette) March 3, 2020

As partes negociavam há mais de um mês, e com o avanço nas tratativas, o Alvinegro esperava apenas o retorno do empresário do atleta, o ex-jogador Fábio Mello, que estava no exterior, para acertar os últimos detalhes e bater o martelo.

Aos 30 anos, Rafael estava livre no mercado desde o dia 14 de fevereiro, quando entrou em acordo com o Cruzeiro e rescindiu com o time celeste.

Após 17 anos na Raposa, o goleiro aceitou retirar a ação contra o clube estrelado que tramita na Justiça, em que cobrava valores atrasados referentes a salários, FGTS e férias. O jogador vai começar a receber o montante a partir do meio de 2021.

No Galo, Rafael vai disputar posição com Victor, que foi recuperou a posição de titular no último jogo, e com jovem Michael, que era o preferido de Rafael Dudamel, que comandava o Galo até a semana passada.

Com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o novo arqueiro do Atlético deve ganhar espaço. Isso porque Rafael apresenta uma maior qualidade no jogo com os pés – característica muito valorizada por Sampaoli – acima dos dois concorrentes.

Mesmo desvinculado do Cruzeiro desde o final de janeiro, Rafael vinha treinando à parte com o preparador de goleiros Robertinho, com quem trabalhou durante sua passagem na Toca da Raposa II.