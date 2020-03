Depois de conviver com a reserva de Cleiton no final da temporada passada e de Michael no começo deste do ano, o goleiro Victor reassumiu a titularidade na meta atleticana no empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, em Varginha, no último domingo (1º). O camisa 1 foi considerado um dos destaques do jogo.



Cleiton foi vendido no para o Red Bull Bragantino no mês passado e Michael voltou para a reserva. Mas Victor está prestes a ganhar um novo concorrente de peso. Rafael, ex-Cruzeiro, realizou exames médicos nesta terça-feira e deve ser anunciado nas próximas horas como novo atleta do Galo.



Com a chegada do novo goleiro, a titularidade de Victor estará em xeque novamente, mas não será esta concorrência que deixará o camisa 1 mais motivado.



“A motivação que eu tenho é poder jogar em um grande clube, em um clube de tradição, com uma torcida espetacular. Claro que concorrência sempre te gera um sentimento de motivação, mas não é isso que me motiva para trabalhar. Se ele acertar, que venha para agregar. É um grande goleiro. Conheço o Rafael pessoalmente e é um grande profissional. Que venha para ajudar a instituição. Que venha para agregar dentro dos objetivos do clube”, destacou.



A contratação do técnico Jorge Sampaoli pelo Atlético cria um novo capítulo na disputa pela titularidade do gol do Galo em 2020. Um dos conceitos de jogo do argentino é a construção das jogadas a partir do goleiro. Desse modo, o treinador tem predileção por arqueiros que tenham facilidade em trabalhar com os pés.



“Toda vez que se inicia um novo trabalho é um recomeço. Desta vez, não vai ser diferente. A gente vem de um início de temporada difícil e você ter a confirmação de um nome como o Sampaoli deixa esperançoso que a gente consiga extrair o melhor de cada um para o restante da temporada, e que o Atlético consiga ser protagonista, que é o que deve ser pela sua história e pela sua camisa”, ressaltou Victor.