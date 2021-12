Nesta sexta-feira (10), a emissora de TV por assinatura ESPN realizou sua premiação Bola de Prata. Um dos homenageados da noite foi o ex-jogador Reinaldo, que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1971 pelo Atlético-MG e se tornou um dos maiores ídolos do clube.

Ao receber o prêmio das mãos do humorista mineiro Yuri Marçal, que é declaradamente torcedor atleticano, Reinaldo causou polêmica ao dizer que os racistas devem ser "queimados".

Antes de entregar a homenagem ao ídolo do Galo, Yuri Marçal também fez questão de lembrar sua reverência ao ex-atleta. "Sou um apaixonado pelo futebol. Um homem preto poder vivenciar este momento ao lado de uma pessoa que sempre fui extremamente fã (...) A gente sempre procura reverenciar nossos ancestrais. Eu fico muito feliz de ter uma pessoa como ancestral vivo, que fez um movimento tão importante pra gente e que está aqui neste momento para ser homenageado. Uma saudação calorosa a nosso rei, Reinaldo", diz o humorista.

Reinaldo entrou no palco do Bola de Prata fazendo seu conhecido gesto de erguer o braço direito com o punho cerrado, em clara alusão ao movimento negro americano dos Panteras Negras, que surgiu nos anos 1960 contra o racismo e em favor dos direitos civis nos Estados Unidos.

"É muito significativo para todos nós brasileiros. Nós, do Clube Atletico Mineiro, vivemos esse grande momento de alegria e emoção por conquistar o bicampeonato", comenta o ídolo atleticano. Em seguida ele lembra o trecho do hino do clube que diz "lutar, lutar, lutar" e termina com uma frase chocante: "A história do nosso clube mostra que somos resistência. Nós, povo brasileiro, devemos sempre 'lutar, lutar, lutar'. Fogo nos racistas".

