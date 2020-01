“Sonho”, “felicidade” e “muito trabalho pela frente”. Estas foram algumas palavras de Rafael Dudamel à imprensa no desembarque no Aeroporto de Confins, na manhã desta segunda-feira (6).

Foram apenas quatro perguntas ao novo treinador do time alvinegro. O comandante será apresentado oficialmente na Cidade do Galo na quarta-feira (8), quando os jogadores voltam das férias. Na chegada em Belo Horizonte, o venezuelano de 46 anos foi recebido com festa por dezenas de torcedores que foram ao aeroporto.

Dudamel explicou os motivos de ter deixado a Seleção da Venezuela para assinar um contrato de dois anos com o Atlético. “Estou muito feliz em estar no Galo. Chego com muitos sonhos. Assinei com o Atlético pela sua grandeza, por sua história, porque é uma oportunidade para triunfar”, destacou Dudamel.

Perguntado sobre o estilo de jogo que vai adotar no Galo, o venezuelano despistou. “Meu estilo (de jogo) é ganhar. Queremos dar muitas alegrias. Vamos conhecer os jogadores, conversar com os dirigentes. Quero uma equipe, sobretudo, que compita e alcance o lugar mais alto”.

"É uma equipe com boa base. O jogador que vem para o Atlético tem que entender que tem que render de acordo com o nível do clube, que tem uma história, uma perfomance maravilhosa. A comissão técnica e os jogadores têm que trabalhar para render sempre o máximo", completou.

Dudamel também falou a pressão que é comandar o Atlético, que busca a conquista do Campeonato Brasileiro depois de 49 anos. “Consciente que tem muito trabalho pela frente. Sabemos da responsabilidade e vamos trabalhar com muito sonho, com muita entrega absoluta para que nossa torcida fique feliz e que saia do estádio sorrindo após cada jogo”, ressaltou.

O treinador chega ao clube com quatro membros para a comissão técnica. Todos eles trabalhavam com o treinador na Seleção Venezuelana: Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional).

Além da “Vinotinto”, Dudamel também treinou o Estudiantes de Mérida e o Deportivo Lara, equipes da Venezuela.