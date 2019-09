O meia Cazares está fora do jogo entre Atlético e Internacional, neste domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Rodrigo Santana escalou o time alvinegro sem a presença do equatoriano, que está no banco de reservas apenas por questões protocolares.

A punição ocorreu após o atraso do atleta no treino de sábado (14). Sem apresentar justificativas, Cazares se apresentou 1h20 mais tarde do que o marcado para o elenco. Treinou em separado e foi colocado na concentração.

Não foi o primeiro problema extracampo do equatoriano. Na última segunda-feira (9), Cazares foi parar numa delegacia de Vespasiano, após três mulheres terem acionado a Polícia Militar alegando agressão e estupro por parte do jogador durante uma festa.

📋 SAIU A ESCALAÇÃO! Confira nossos titulares e suplentes para a partida contra o Internacional, pelo @Brasileirao!



Vamos, #Galo! #CAMxINT 🏴🏳 pic.twitter.com/dBayynau5h — Atlético (@Atletico) September 15, 2019

Quem poderá aproveitar uma primeira oportunidade no time titular e principal é o jovem Bruninho. Com apenas 19 anos, ele já atuou como titular, contudo, nunca com os principais atletas, pois entrou em campo apenas em duelos no qual o time foi misto ou reserva.

Escalações

O Atlético entrará em campo com Claiton, Patric, Réver, Léo Silva, Fábio Santos, Martínez, Elias, Bruninho, Vinícius Góes, Chará e Ricardo Oliveira. O Pastor, que vive jejum de gols, continua prestigiado pelo treinador.

Já o Internacional, focado no duelo de volta da final da Copa do Brasil, visita o Galo com um time alternativo. Na última quarta-feira, o Colorado foi derrotado no jogo de ida da finalíssima por 1 a 0, pelo Athletico-PR.

O Inter vai a campo com Danilo Fernandes, Zeca, Klaus, Emerson, Heitor, Nonato, Rithely, Neilton, Pottker , Parede e Rafael Sóbis.

