A reapresentação do Atlético, nesta quarta-feira (8), foi marcada por novidades. Uma das atrações foi a presença do meia Hyoran, que chega ao Galo por empréstimo, junto ao Palmeiras, até o fim da temporada. O time alvinegro tem o direito de compra do atleta ao fim do vínculo.



O jogador de 26 anos é o segundo reforço anunciado pelo clube para 2020. O Atlético também oficializou o lateral-direito Mailton, ex Operário-PR.

Revelado pela Chapecoense em 2014, Hyoran foi comprado pelo Palmeiras no fim de 2016. Mas o jogador não teve sequência de jogos na equipe paulista e, em três anos, disputou apenas 56 jogos, marcando sete gols.

📄✍🏾 HYORAN AGORA É GALO! O meio-campista foi contratado por empréstimo, junto ao Palmeiras, até dezembro deste ano.



Vamos, #Galo! 🏴🏳 pic.twitter.com/OaMCU45yZj — Atlético (@Atletico) January 8, 2020



De saída



Por outro lado, o meia Vinícius está de saída do Atlético. O jogador, que esteve na Cidade do Galo na reapresentação para se despedir dos companheiros, está negociando com o Ceará.



Convivendo com altos e baixos durante a temporada passada, o armador de 28 anos realizou 44 partidas pelo Galo e marcou sete gols.