O América comunicou na tarde desta terça-feira (4), a saída do zagueiro Joseph. O defensor estava emprestado pelo Capivariano-SP até o início de maio e não teve o vínculo renovado pelo Coelho.

Contratado em janeiro de 2020, o jogador disputou 15 jogos e marcou um gol pelo Alviverde, fazendo parte da campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com o prolongamento do calendário do futebol nacional na temporada passada, em razão dos efeitos da pandemia de coronavírus, o América renovou o empréstimo do atleta, incialmente com encerramento previsto para o fim de dezembro, por mais cinco meses.

O momento de maior destaque do zagueiro foi na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na primeira fase do Campeonato Mineiro, quando foi o autor do tento da vitória.

Na ocasião, Joseph atuou improvisado na lateral direita e teve a atuação elogiada pelo técnico Lisca.

Com o retorno de Diego Ferreira e a contratação de Eduardo, ambos especialistas da posição, e com forte concorrência na zaga, o defensor perdeu espaço na equipe.

No triunfo do Coelho por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no último domingo, no jogo de ida da semifinal do Estadual, Joseph foi preterido pelos zagueiros Eduardo Bauermann, Anderson e Ricardo Silva, e não ficou nem como opção no banco de reservas.

Leia Mais:

Solução caseira: Ademir e Leandro Carvalho reaparecem bem e aumentam opções de Lisca

Versatilidade, juventude e inspiração em CR7: atacante Bissoli se apresenta à torcida do Cruzeiro

Com Adriano em campo e primeira atividade de Bissoli, Cruzeiro se reapresenta na Toca da Raposa II