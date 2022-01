Aos 43 minutos do segundo tempo, Dylan Borrero evitou a primeira derrota do Atlético no ano e de “El Turco” Mohamed pelo Galo. E por mais que o empate em 1 a 1 com o Villa Nova, nesta quarta-feira (26), no Castor Cifuentes, não tenha sido o resultado que os alvinegros esperavam na estreia do Mineiro, o colombiano ressaltou que há um longo caminho pela frente.

"Foi o primeiro jogo do ano, tivemos dez dias de pré-temporada. Tudo vem com o tempo. Vamos ver as coisas que erramos e consertar para o próximo duelo", declarou o meia ao SporTV.

E relatou a alegria de mostrar seu valor para o comandante. "Primeiramente, a gente tem que aproveitar a oportunidade, mostrar o potencial ao novo técnico. Não podemos esquecer nunca as coisas que fizemos ano passado e é preciso aproveitar a chance", disse.

O Atlético volta a campo neste sábado (29), às 16h30, no Independência, contra o Tombense, pela segunda rodada.

