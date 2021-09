Autor do gol da vitória do CSA por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no último domingo (26), no Independência, pela 26ª rodada da Série B, o atacante Iury Castilho denunciou ter sofrido um caso de injúria racial nas redes sociais.

No início da tarde desta segunda-feira (27), o jogador divulgou imagens e um áudio em que um homem, que seria torcedor da Raposa, aparece ofendendo o atleta, fazendo referência à cor da sua pele, o que configuraria o crime.

Rapidamente, Iury pediu para que seus seguidores denunciassem a conta do agressor, que no momento da publicação da reportagem já aparecia desativada.

O crime de injúria racial está previsto no artigo 140 do Código Penal brasileiro e tipificado da seguinte forma: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. A pena para o delito pode chegar até a três anos de reclusão e multa.

Carrasco

Após balançar as redes de Fábio aos 19 minutos do segundo tempo, decretando a virada no placar para o time alagoano, Iury se consolidou como carrasco da Raposa nesta Série B.

Isso porque, no confronto do primeiro turno, em Maceió, o atacante marcou os dois gols do triunfo do time alagoano, também por 2 a 1.

Neste domingo, na comemoração do tento, o jogador aproveitou para tirar sarro do clube estrelado,imitando um telefone, falando a frase: “Fala, Zezé”, em alusão a um áudio do meia Thiago Neves para o então homem forte do futebol do Cruzeiro, Zézé Perrella, em 2019.

A conversa ocorre um dia antes do confronto entre as equipes pela 35 rodada do Brasileirão daquele ano, e vazada no dia seguinte do duelo, que terminou com vitória do CSA por 1 a 0. Ao final da disputa, ambas as equipes foram rebaixadas à Segunda Divisão.

