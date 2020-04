O Big Brother 20 é, com certeza, um dos assuntos mais discutidos no Brasil nesta quarentena. Com a bola parada devido à pandemia do novo coronavírus, a audiência do reality show vai cada dia mais às alturas e conta com a participação de atletas consagrados. Prova disso é o número de votos no "paredão" desta terça-feira (31): mais de 1,5 bilhão foram registrados na noite em que Felipe Prior, ídolo dos boleiros, acabou eliminado.

Durante o tradicional "discurso da eliminação", o apresentador Tiago Leifert citou o Peñarol, um dos clubes de futebol mais tradicionais da América do Sul, o que gerou confusão na cabeça da participante Manu Gavassi, melhor amiga de Bruna Marquezine, atriz e ex-namorada de Neymar.

Numa analogia ao futebol, Leifert brincou que Prior não aguentaria as provocações de um jogador uruguaio em uma partida da Copa Libertadores. Gavassi, que já admitiu não gostar do esporte mais praticado no país, não entendeu a referência e mostrou não conhecer o aurinegro uruguaio. Para ajudá-la, o Hoje em Dia resolveu apresentá-lo à "sister", mostrando sua ligação com o Atlético.

Fundado em 1891 e com três títulos mundiais e cinco da Libertadores, o Peñarol encarou o Galo em 5 oportunidades. Com duas vitórias e três empates, o time mineiro segue invicto e soberano sobre uma das maiores potências da história do futebol sul-americano e do planeta. O último embate foi em 2009, no torneio de Verão, disputado em terras uruguaias. Na ocasião, o Atlético venceu por 4 a 1.

No ano anterior, as duas equipes se enfrentaram em Belo Horizonte, na festa que comemorou o centenário do alvinegro de Minas Gerais. A partida, bastante pegada, terminou 1 a 1 no Gigante da Pampulha. Naquele dia, a banda Jammil e Uma Noites agitou a Massa antes de a bola rolar.

Relação recente no Mercado

Recentemente, os dois clubes se envolveram em transações no mercado da bola. No ano passado, ainda tendo Rui Costa como diretor de futebol, o Atlético pagou bons milhões para trazer o lateral-esquerdo Lucas Hernández, titular do aurinegro. Contudo, ele não conseguiu ganhar espaço no Brasil e, muito menos, caiu nos braços da Massa.

No início desta temporada, foi a vez dos mineiros cederem um atleta aos uruguaios. O meio-campista David Terans, que também não conseguiu se firmar no elenco atleticanos, acabou retornando ao país de origem por empréstimo até o fim de 2020.

