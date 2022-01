Rafael Cabral não poderá defender o Cruzeiro na estreia do Campeonato Mineiro, diante da URT

O Cruzeiro não poderá contar com o goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Sidnei em sua estreia no Campeonato Mineiro. Os dois atletas não foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (25) e, assim, não têm condições de enfrentar a URT, nesta quarta, às 17h, no Independência.

Sem Rafael Cabral, o Cruzeiro precisará recorrer a um goleiro das categorias de base. O mais provável é que Denivys, que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, seja o titular diante da URT.

Gabriel Brazão ainda não teve a contratação finalizada, enquanto Lucas França foi dispensado. No início desta temporada, Ezequiel, de 18 anos, e Otávio, de 16 anos, participaram dos treinamentos com a equipe profissional.

Treinador ausente

O técnico Paulo Pezzolano também não foi regularizado a tempo da estreia da Raposa em 2022. Assim, ele somente poderá participar do jogo desta quarta-feira se for inscrito como assistente, enquanto outro profissional do clube que já esteja regularizado assuma a posição de treinador.

O zagueiro Maicon e o volante Pedro Castro foram outros dois reforços do Cruzeiro para esta temporada que ainda não foram incluídos no BID. Porém, eles já não enfrentariam a URT por estarem com Covid-19. Além deles, também testaram positivo o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o volante Adriano.

Anunciado pelo Cruzeiro como reforço nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Bidu também não está regularizado.

Quem do Cruzeiro está no BID

Entre os contratados pela Raposa em 2022, sete jogadores estão no BID e poderão enfrentar a URT, na primeira rodada do Campeonato Mineiro: Filipe Machado, João Paulo, Gabriel Dias, Willian Oliveira, Matheus Silva, Edu e Waguininho.

Além dos reforços, Vitor Leque, que teve seus direitos adquiridos pelo Cruzeiro, também já consta no BID.

Nessa segunda-feira (24), com dinheiro emprestado por Ronaldo, o Cruzeiro pagou o transfer ban e pôde iniciar a regularização de novos jogadores. Para aqueles que ainda não estão no BID, será preciso ter a situação regularizada até sexta-feira, para estarem aptos a enfrentar o Athletic, na segunda rodada do Campeonato Mineiro.