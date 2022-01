Nesta terça-feira (25), o Cruzeiro informou que quatro jogadores testaram positivo para Covid-19, após a realização de exames protocolares feitos pelo clube.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira, o zagueiro Maicon e os meio-campistas Adriano e Pedro Castro apresentam a doença de forma assintomática e já iniciaram o período de isolamento social. Eles mantêm constante comunicação com o departamento médico celeste.

Portanto, os quatro atletas serão desfalques na estreia do time no Campeonato Mineiro, nesta quarta (26), contra a URT, no Independência, às 17h.

