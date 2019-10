O último domingo (13) foi especial para dois atletas brasileiros. O ginasta Arthur Nory, de 26 anos, conquistou o título na barra fixa do Mundial de Ginástica Artística, em Stuttgart (Alemanha). E a pugilista Bia Ferreira, de 27 anos, também fez história ao conquistar o título na categoria até 60 Kg do Mundial de Boxe, em Ulan-Ude (Rússia).

Atual vice-campeão pan-americano, Arthur Nory completou com precisão a série na barra fixa e deu show ao executar acrobacias de grande dificuldade, alcançando a nota mais alta (14,900 pontos) no aparelho. Ele ficou bem acima do segundo colocado, o croata Tin Srbic (14,666 pontos), campeão mundial em 2017. O russo Artur Dalaloyan (14,533 pontos) ficou com o bronze.

O ouro conquistado por Nory foi a única medalha do Brasil no Mundial. No masculino, o país conseguiu apenas a classificação por equipes. Já a equipe feminina terá que lutar por uma vaga. A exceção é Flávia Saraiva, com vaga assegurada em Tóquio no individual geral.

Ouro no Boxe

A pugilista Beatriz Ferreira, atual campeã pan-americana e uma das principais apostas para os Jogos de Tóquio 2020, subiu no lugar mais alto do pódio na categoria até 60 Kg do Mundial de Boxe. A brasileira venceu de forma incontestável a chinesa Cong Wang.

A competição, organizada pela Associação Internacional de Boxe (AIBA), não é classificatória para Tóquio 2020, mas vale como termômetro da preparação da atleta, que ainda busca uma vaga na principal competição esportiva do planeta. A pugilista terá duas chances para garantir uma vaga em Tóquio 2020. A primeira é no Pré-Olímpico das Américas, em março de 2020 em Buenos Aires, e a segunda é no Pré-Olímpico Mundial, em maio do mesmo ano.

