Nesta sexta-feira (20), às 21h30, contra o Confiança, o Cruzeiro vai reencontrar a China Azul no Mineirão, após cerca de um ano e meio. Serão liberados 30% da capacidade do estádio para a torcida celeste, o que, na visão do zagueiro Eduardo Brock, já é um reforço e tanto para as pretensões do time na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Contamos muito com o torcedor. Sabemos que o Cruzeiro é muito forte com a presença da torcida nos apoiando. Estamos carentes disso também. Que nos apoie, nós vamos conseguir o objetivo”, afirmou o atleta.

A última vez que a Raposa contou com o incentivo de sua torcida das cadeiras do estádio foi no dia 11 de março de 2020, na derrota por 2 a 0 para o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, 13.118 pessoas assistiram ao jogo.

Depois disso, a pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 570 mil pessoas no Brasil, forçou os estádios a fecharem suas portas às torcidas. Gradativamente, o público vai retornando às arenas brasileiras.

