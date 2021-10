O Cruzeiro está sobrando em campo no Campeonato Mineiro Feminino. E neste domingo (10), manteve os 100% de aproveitamento, na liderança da competição, ao levar a melhor no clássico contra o Atlético, por 3 a 0, na Arena Vera Cruz, em Betim, pela terceira rodada.

Duda marcou os dois primeiros gols, ainda na etapa inicial, aos 26 e aos 37 minutos. No segundo tempo, Carol Soares ampliou o placar e selou a terceira vitória das Cabulosas no torneio estadual. Vanessinha foi a responsável por três assistências no jogo.

O Cruzeiro chega a nove pontos, isolado na ponta. Neste início de trajetória no Mineiro, o time celeste balançou as redes sete vezes e sofreu dois gols. Já as Vingadoras seguem com quatro pontos (um triunfo, uma igualdade e um revés).

No próximo domingo (17), o Atlético visita o Social, em Coronel Fabriciano, às 10h, enquanto o Cruzeiro recebe o Funorte, em Betim, às 15h.

