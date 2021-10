Vanderlei Luxemburgo tenta sequência histórica de vitórias para levar o Cruzeiro à Primeira Divisão

O Cruzeiro venceu seus dois últimos jogos na Série B, sendo o último deles contra o líder Coritiba. Os triunfos mantiveram as chances de acesso à Primeira Divisão, mas essa é uma meta que continua muito distante da realidade do time comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o Cruzeiro disputar a Série A em 2022 é agora de 0,35%.

Para ampliar a chance de subir de divisão nacional, a equipe celeste teria de vencer todos os nove jogos restantes. Assim, chegaria a 65 pontos, o que representa 99,5% de probabilidade de acesso.

Caso empate uma vez nas nove rodadas restantes, o Cruzeiro só poderia chegar a 63 pontos. Para essa pontuação, a UFMG indica que a probabilidade de subir para a Primeira Divisão é de 94,5%.

Já se tiver uma derrota, a Raposa encerraria a Série B com no máximo 62 pontos, reduzindo as chances de acesso para 85,9%.

Ao fim de 29 rodadas, o quarto colocado é o Goiás, com 48 pontos, dez a mais que o Cruzeiro. Se os times do G-4 mantiverem aproveitamento igual ou superior ao do time esmeraldino até o término da Série B, a pontuação mínima para subir para a Primeira Divisão será de 63 pontos.

Probabilidade de rebaixamento do Cruzeiro para a Série C

Enquanto está dez pontos atrás do G-4, o Cruzeiro tem oito de vantagem para a zona de rebaixamento. O Londrina é quem ocupa a 17ª colocação. Nesse sábado (9), o time paranaense perdeu para o Guarani por 3 a 0.

Com a vantagem maior da Raposa para o Z-4, a probabilidade de queda para a Série C diminuiu e é agora de 0,88%, segundo o departamento de matemática da UFMG.

