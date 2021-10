Bruno José se lesionou ainda no primeiro tempo da vitória do Cruzeiro sobre o Coritiba, no Couto Pereira

O Cruzeiro venceu o líder Coritiba por 3 a 0, mas voltou da capital paranaense com uma preocupação. O atacante Bruno José foi substituído ainda no primeiro tempo da partida e agora tenta se recuperar a tempo de enfrentar o Botafogo na terça-feira (12), às 21h30, no Mineirão.

O camisa 16 já desfalcou a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo em duas rodadas recentes da Série B por causa de dores no tornozelo direito. Ele voltou a ser relacionado no jogo contra o Guarani, em Campinas, e entrou no decorrer do empate por 1 a 1.

Nas vitórias sobre Brasil de Pelotas, por 2 a 0, e Coritiba, por 3 a 0, Bruno José foi titular. Porém, ainda na etapa inicial do triunfo sobre o Coxa, ele pediu substituição depois de ter um chute travado por um adversário e deu lugar a Felipe Augusto.

À espera da recuperação do atacante, o Cruzeiro já tem dois desfalques por suspensão confirmados para o jogo contra o Botafogo: o zagueiro Ramon e o volante Ariel Cabral.

