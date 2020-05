Contratado em 19 de março para ser o novo treinador de goleiros do Atlético, após a demissão de Chiquinho, Rogério Maia enfim pôde dar o cartão de visitas aos arqueiros do alvinegro. Devido à pandemia do novo coronavírus, ele só teve o primeiro contato com os atletas a partir da segunda-feira passada (18).

Em vídeo publicado pela TV Galo, Maia mostrou algumas ferramentas de trabalho, para não dar vida boa aos comandados. Além da preparação com as mãos, e de exigir bastante agilidade de Rafael, Victor, Michael e Matheus Mendes, ele também explorou as habilidades com os pés, fundamentais na visão de jogo do técnico Jorge Sampaoli.

"Hoje, o jogo com os pés do goleiro é algo essencial para a profissão, até porque a construção das jogadas passa pelos pés do goleiro. O Sampaoli usa bastante isso durante os trabalhos e isso vai gerando a adaptação e vai te dando automatização dos movimentos e aquilo que ele quer. Entender o conceito de jogo e o posicionamento dos demais jogadores é fundamental para isso", destacou Victor há alguns dias.

Confira algumas imagens das atividades comandadas por Maia: