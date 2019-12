O novo uniforme do Cruzeiro produzido pela Adidas já não é mais uma surpresa. Após o vazamento de imagens da camisa número dois, agora foi a vez do manto principal azul ter seu modelo "revelado" na internet.

O site Footy Headlines, que tem a fama de "estragar" lançamentos de camisas mundo afora, vazou as imagens nesta quarta-feira (25), justamente no dia do Natal.

A camisa tem um tom forte de azul. As três listras, símbolo da Adidas, estão nos ombros da nova camisa do Cruzeiro e são da cor branca, assim como os logotipos da própria fornecedora de material esportivo e as estrelas soltas do lado esquerdo do peito. Há uma sutil estampa de três listras que cobre a frente, as costas e as mangas do uniforme.

O uniforme número um terá ainda shorts brancos e meias azuis.

A alemã Adidas, que assinou com o Cruzeiro por três anos (de 2020 a 2022), substitui a inglesa Umbro, que vestiu o time estrelado de 2016 a 2019.

No dia 11 de dezembro, o Hoje em Dia publicou matéria sobre o vazamento de imagens da camisa número dois. O uniforme branco também apareceu em imagens na internet, após, segundo apuração da reportagem, as fotos vazarem por causa de um lojista da cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O site Footy Headlines confirmou a autenticidade da camisa número dois.