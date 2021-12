Em ano mais vitorioso de sua história, Atlético foi bicampeão do Brasileirão e da Copa do Brasil

Em menos de duas semanas, o Atlético foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Um terceiro título nacional pode ser conquistado em 20 de fevereiro, quando o Galo disputará a Supercopa do Brasil, em jogo único, diante do Flamengo.

Usualmente, a Supercopa marca o confronto entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Porém, como o Atlético levou as duas taças, o time carioca, que é vice-campeão brasileiro, herdou a vaga na disputa.

O Rubro-Negro busca o tricampeonato consecutvo da Supercopa do Brasil. Em 2020, o Flamengo venceu o Athletico-PR. Já neste ano, superou o Palmeiras em disputa de pênaltis.

Leia mais:

Campeão da Copa do Brasil, Atlético ultrapassa R$ 210 milhões em premiações, bilheteria e TV