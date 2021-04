O alpinista, empreendedor e publicitário Gustavo Ziller partiu para mais uma aventura. Desta vez, ele está escalando o Monte Everest, levando consigo todo o equipamento necessário para mais uma missão e o amor incondicional pelo clube do coração, o Atlético.

Dentre os itens que carrega está uma bandeira do Galo. Em outras palavras, ele está “representando” o Alvinegro nesta escalada rumo ao cume do Everest, localizado a quase 9 mil metros acima do nível do mar, na subcordilheira Mahalangur Himal dos Himalaias.

Nesta terça-feira (20), ele postou uma imagem no Instagram, mostrando a estrutura do basecamp. No local, a temperatura é em torno 15 graus negativos, segundo informou Ziller.

“Minha casa até o final de maio. (...) Estamos a 5.350 metros de altitude e vamos ficar daqui para cima por 40 dias. A prioridade é manter a fisiologia do corpo funcional, porque por aqui você não ganha mais saúde, você perde saúde a cada dia, pode ser um cadinho ou um tantão”, escreveu.

Em suma, mostra que, não importa o local e a situação, o amor pelo Atlético é algo que permanece. Ou melhor, aumenta à medida que diminui a temperatura.

