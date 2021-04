A estreia do Atlético na Copa Libertadores está próxima: nesta quarta-feira (21), às 19h (hora de Brasília), contra o La Guaira, no Estádio Olímpico Caracas, pela primeira rodada do grupo H. E às vésperas deste confronto, o técnico Cuca falou a respeito do adversário, da chave que o Alvinegro integra no torneio e do sentimento de buscar o bicampeonato com o clube.

Em entrevista à TV Galo, o treinador campeão de 2013 ressaltou a “dificuldade” de analisar o adversário venezuelano. Ele se refere ao fato de o La Guaira ter disputado somente uma partida nos últimos cinco meses.

“(O oponente) está estudado entre aspas. Tiveram um jogo só. E dentro desse jogo analisamos e tiramos informações. E temos o Savarino que é de lá (Venezuela). O pensamento é para a Libertadores, e teremos seis semanas diretas de Libertadores, intercaladas com finais de Mineiro. Temos confiança no nosso grupo e o entendimento de buscar o primeiro lugar”, declarou.

Na mesma entrevista, destacou um pouco os perigos que o Atlético vai enfrentar contra os outros dois adversários do grupo. “O Cerro Porteño joga praticamente (a Libertadores) todo ano. E o América (de Cali) é daqueles times colombianos que cuidam da parte tática, mas que são irreverentes; tem que se tomar cuidado a qualquer momento, e eles jogam em casa e fora da mesma forma”, afirmou.

E prometeu que o Galo vai entrar em campo com uma postura ‘à la Libertadores’. “É dentro da alma, tirar tudo e deixar fora. E vamos fazer isso”, sintetizou.