O poker em Minas Gerais tem sido disputado em altíssimo nível há anos. Apesar do Estado nunca ter conseguido um título no Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes (CBPE), torneio que reúne as principais seleções estaduais do país, os mineiros gozam de alto prestígio nas cartas.

Além de esportes como basquete e vôlei, em que Minas tem qualidade com times que se destacam, o poker vem sendo outra fonte de ótimos resultados em escala nacional para o esporte mineiro.

A temporada de 2019 coroou mais uma vez a qualidade dos mineiros no poker. Com a organização do Campeonato Mineiro de Poker e a participação positiva de alguns jogadores no cenário nacional, abaixo fizemos uma retrospectiva dos mineiros nas cartas.

João Simão é o grande destaque de Minas nas cartas

Campeonato Mineiro de Poker bem-sucedido no Sierra Poker Sports

Já é tradição a realização do Campeonato Mineiro de Poker. Neste ano, a Federação Mineira de Texas Hold'em (FMTH) mais uma vez realizou uma parceria de sucesso com a Sierra Poker Sports para a realização do campeonato.

O Sierra é uma das principais casas de poker do Estado. Já bem tradicional, ela está localizada na rua Bernardo Guimarães (Santo Agostinho). Como é de praxe, os torneios do Campeonato Mineiro de Poker contaram com boa estrutura e organização por parte dos envolvidos.

Neste ano, o circuito contou com seis etapas. A última ainda está para ser finalizada e, claro, está sendo disputada no Sierra Poker Sports. Com data para acabar na segunda quinzena do mês, o Campeonato Mineiro deste ano foi realizado durante boa parte do calendário de 2019.

O propósito dos campeonatos estaduais no Brasil já é bem definido. Tanto Minas Gerais quanto Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e vários outros realizam competições ao longo do ano.

Por ser um esporte individual, no poker os circuitos são realizados em etapas disputadas ao longo da temporada. O grande exemplo é o Brazilian Series of Poker (BSOP), que é o maior circuito da modalidade no país e contou com sete etapas em 2019. É mais ou menos como funciona no tênis, por exemplo.

O líder do Campeonato Mineiro de Poker deste ano é o jogador João Lara, que tem uma pequena vantagem sobre Élber Luiz, Fábio Issa e Bruno Machala, respectivamente. Competidores como Márcio "Codorna", Samantha Caiaffa e Rebeca Rebuitti correm por fora pela liderança do ranking.

Assim como acontece com a maioria dos rankings, o Campeonato Mineiro de Poker é decidido através de pontuação geral por meio dos pontos corridos. Com isso, o jogador mais consistente da temporada é premiado com o título do torneio.

Jogadores mineiros que se destacam além do estadual

Peter Patrício vem sendo um dos destaques de Minas no poker há anos

Os competidores que estão brigando pelo título mineiro são bem conhecidos do poker nacional, com destaque para Márcio "Codorna", Fábio Issa e Élber Luiz. No entanto, Minas tem vários outros jogadores que brilham Brasil afora.

Os jogos de poker começaram a se tornar famosos em Minas Gerais ainda na última década e o grande alicerce de toda história já conquistada pelos mineiros cartas é João Simão. De Belo Horizonte, João Simão é torcedor do Atlético e tem uma relação especial com o poker. Ele é especialista na modalidade online e já chegou a ser o número um do mundo em algumas oportunidades.

Hoje, Simão não tem mais o pique de outrora e joga poker de maneira mais casual. Apesar de não dedicar tanto tempo como em outros anos, o competidor ainda continua como um dos melhores do Brasil no online.

Em torneios presenciais, Simão elevou o seu nível recentemente e está em ótima fase. O mineiro é líder do Global Poker Index, ranking que mede a performance dos competidores em torneios disputados em espaço físicos.

Simão já venceu o Global Poker Index no ano passado e está perto de se tornar o segundo brasileiro a ser bicampeão do ranking (criado em 2015) — outro jogador que conseguiu o feito foi Felipe Mojave em 2016 e 2017.

No ranking online, atualmente Henrique Bastos Coutinho, conhecido virtualmente como "galochina10", é o líder de Minas Gerais e aparece entre os 5 melhores do Brasil.

Mais cedo no ano, Henrique chegou a estar entre os 40 melhores do mundo e vive uma excelente fase em sua carreira. Com mais de US$ 1 milhão ganho, ele é uma das grandes promessas para melhorar no futuro.

Outro fato que impressiona em Minas é a quantidade de competidores entre os 100 primeiros do ranking online. Só atrás de São Paulo no quesito, o Estado tem 17 jogadores nesse topo.

Próximo passo é buscar sucesso no Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes

Minas já provou sua qualidade no cenário brasileiro de poker e o sucesso tanto no campeonato estadual quanto nos feitos de seus maiores representantes provam isto.

No entanto, ainda há um passo importante para o Estado a ser cumprido: sucesso coletivo nos torneios de seleções estaduais. Em todos os últimos anos, São Paulo sediou a etapa do CBPE. Esse evento é realizado em paralelo ao Brazilian Series of Poker e reúne as melhores seleções estaduais do país — em 2019, 20 participaram.

Criado em 2013, o CBPE já teve vários campeões diferentes, mas Minas não figura entre os ganhadores. Neste ano, por exemplo, o Estado ficou apenas com a 10ª colocação e não empolgou, apesar de ter levado um time de qualidade para o torneio. Essa posição, porém, marcou apenas a primeira vez desde 2014 que os mineiros avançaram para a segunda fase da competição.

Na ocasião, o elenco foi composto por Samantha Caiaffa, Pedro Cavalcanti, Márcio Felipe, Fábio Issa, Marcelo Souza e Peter Patrício.

Portanto, só falta Minas ter uma excelente participação no CBPE para quebrar esse tabu e se estabelecer ainda mais na elite do poker nacional.