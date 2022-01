Everaldo defendeu o Sport na última temporada e foi emprestado pelo Corinthians ao América até o fim de 2022

Principal jogador do América na última temporada, Ademir se transferiu para o Atlético. Sem o camisa 10, a diretoria do Coelho foi ao mercado para buscar um jogador com características similares, e o escolhido foi Everaldo, de 27 anos. Nesta quarta-feira (19), o novo atacante do time alviverde foi apresentado oficialmente.

Com passagens por Fluminense, Corinthians e Sport, o reforço ofensivo indicou quais fatores o convenceram a aceitar a proposta do Coelho. “O fator que me chamou a atenção foi o projeto do clube. Saber que é um clube que está em crescimento, tem competições muito importantes para disputar e está buscando seu espaço no cenário nacional. Então, o principal foi esse desafio e o que me foi apresentado do clube”, disse.

Everaldo não joga desde outubro. Depois de se recuperar de uma lesão na coxa, ele chegou a ir para o banco de reservas do Sport no Brasileirão, mas não entrou em campo.

O atacante confia que a preparação na pré-temporada poderá ajudá-lo a exercer duas características de velocidade em campo.

“Sempre joguei como atacante de beirada, onde me sinto bem, e espero desempenhar bem as funções durante o ano. Sabemos que os trabalhos da pré-temporada serão fundamentais porque é um período em que estamos junto praticamente o tempo todo. Então é o momento para se entrosar e se conhecer ao máximo. Vejo como um momento importantíssimo, pois ao longo do ano serão muitos jogos e pouco tempo para treinar”, analisou.

