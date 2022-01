Para tirar Carlos Carvalhal do Braga, o Atlético teria de arcar com a multa rescisória do técnico português

Depois de ver dificuldades para chegar a um acordo com Jorge Jesus, o Atlético volta às atenções para Carlos Carvalhal. O próprio treinador do Braga admitiu ter recebido convite da diretoria do clube alvinegro para assumir o cargo deixado por Cuca no último dia 28.

"A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público", afirmou, em entrevista à Rádio Marca.

Carlos Carvalhal tem contrato com o Braga. Assim, seria necessário o pagamento da multa rescisória para que ele possa deixar o clube português e assumir o comando do Atlético.

O treinador, de 56 anos, construiu a maior parte de sua carreira no futebol de Portugal. Em sua terra natal, comandou o Sporting entre 2009 e 2011. Também passou pela Turquia e pelo Reino Unido.

Até aqui, Carvalhal tem apenas dois títulos em sua carreira. Na temporada 2020/2021, foi campeão da Taça de Portugal com o Braga. Já em 2007/2008, conquistou a Taça da Liga, pelo Vitória de Setúbal.

Leia mais:

Atlético anuncia renovação de contrato do goleiro Everson por mais quatro anos