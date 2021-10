Com o resultado em Chapecó, na noite desta quarta-feira (6), a Chapecoense se tornou a equipe que mais atrapalhou o Atlético no Brasileiro. Em duas partidas realizadas na Série A, o Galo obteve apenas dois dos seis pontos em disputa diante da Chape, lanterna da competição nacional. Ou seja, desperdiçou a chance de somar mais quatro perante os catarinenses.

No primeiro turno, no Mineirão, houve empate em 1 a 1. No segundo, na Arena Condá, nova igualdade no placar, desta vez por 2 a 2.

Em seguida, na lista de clubes que “tiraram” pontos do Alvinegro no torneio, estão Fortaleza, Ceará e Santos. Contra cada um deles, o time mineiro perdeu a chance de somar mais três pontos. Só que o Vozão e o Peixe fizeram apenas uma partida contra o Atlético, enquanto o Tricolor de Aço perdeu o duelo de volta.

Ceará e Santos, aliás, serão os próximos oponentes dos comandados de Cuca, no Mineirão, neste sábado (9) e no dia 13, respectivamente.

Pontos perdidos pelo Galo no Brasileiro

Chapecoense: 4 pontos de 6 disputados

Fortaleza: 3 pontos de 6 disputados

Ceará: 3 pontos de 3 disputados

Santos: 3 pontos de 3 disputados

Fluminense: 2 pontos de 3 disputados

Bragantino: 2 pontos de 3 disputados

São Paulo: 2 pontos de 6 disputados

