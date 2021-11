Com 12 pontos a menos que o Atlético, líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, terceiro colocado, entra em campo nesta segunda-feira (8), às 20h, na Arena Condá, contra a lanterna Chapecoense, pela 30ª rodada.

O time rubro-negro terá vários desfalques para o confronto com a Chape. Entre eles, o lateral-direito Isla, convocado pela seleção chilena, o goleiro Diego Alves, com desgaste físico, e os volantes Andreas Pereira, suspenso, e Thiago Maia, em recuperação de uma pancada no quadril e no pé esquerdo.

Além deles, o zagueiro David Luiz segue fora, ainda dentro de um plano do clube de retorno gradativo do atleta.

Também continuam ausentes o lateral-esquerdo Filipe Luís, os meias Diego e Arrascaeta e o atacante Pedro, em recuperação de lesões.

O Flamengo deve entrar em campo com Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Arão, Gomes e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabriel.

