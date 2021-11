O Atlético está perto de alcançar um feito histórico – além da busca pelo título nacional. O triunfo deste domingo (7), sobre o América, no Mineirão, foi o 20º do líder nesta Série A. Se ganhar mais uma partida, iguala a marca de 2015, edição do Brasileiro com o maior número de vitórias do time alvinegro (21, no total).

Com o 1 a 0 em cima do Coelho, o Galo computa, no torneio nacional atual, o mesmo número de triunfos que o clube obteve nas competições de 2012 e 2020 (confira mais abaixo).

Na quarta-feira (10), às 19h, no Mineirão, contra o Corinthians, o Atlético vai tentar igualar a marca de 2015. Até agora, foram disputadas 30 rodadas neste Brasileirão.

Confira abaixo quantas vitórias o Galo teve em cada edição do Brasileiro desde 1971:

1971: 12

1972: 11

1973: 15

1974: 13

1975: 6

1976: 11

1977: 4

1978: 8

1979: 6

1980: 15

1981: 5

1982: 5

1983: 14

1984: 7

1985: 13

1986: 17

1987: 10

1988: 8

1989: 6

1990: 7

1991: 8

1992: 6

1993: 1

1994: 11

1995: 10

1996: 13

1997: 16

1998: 9

1999: 15

2000: 7

2001: 16

2002: 12

2003: 19

2004:12

2005: 13

2006: disputou a Série B

2007: 15

2008: 12

2009: 16

2010: 13

2011: 13

2012: 20

2013: 15

2014: 17

2015: 21

2016: 17

2017: 14

2018: 17

2019: 13

2020: 20

2021: 20

