Os torcedores do Cruzeiro marcam presença no Independência, há algumas horas, para a estreia do time na temporada, contra a URT, às 17h desta quarta-feira (26), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

⚽️🦊Alguns torcedores do @Cruzeiro fazem barulho do lado de fora do Independência. O time encara a URT na estreia do Mineiro, às 17h

🎥Fernando Michel pic.twitter.com/wLhY08agdy — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 26, 2022

Este é também o jogo inaugural de uma nova era do clube, agora como SAF, mais de um mês depois de Ronaldo ter assinado a intenção de compra de 90% das ações.

A Raposa conseguiu registrar Filipe Machado, João Paulo, Gabriel Dias, Willian Oliveira, Matheus Silva, Edu e Waguininho, novos reforços, a tempo da estreia.

⚽️🦊Delegação do @Cruzeiro já chegou ao Independência.

📸Fernando Michel pic.twitter.com/dv6ZHMDXdD — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 26, 2022

O goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Sidnei tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta e, por isso, só poderão atuar a partir da segunda rodada, no domingo (30), às 11h, diante do Athletic, no Joaquim Portugal.

O Independência, assim como qualquer outro estádio que receber partidas nas duas primeiras jornadas do Mineiro, poderá abrigar até 20 mil pessoas por jogo.

