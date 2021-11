Cuca admite cumprir promessa de Telê Santana e caminhar até capela caso Galo confirme o título

Em 1971, Telê Santana era o técnico do Atlético. Para agradecer pelo título do Campeonato Brasileiro daquele ano, ele prometeu caminhar de Belo Horizonte até a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Congonhas. Diante de complicações para completar o trajeto de 67 quilômetros a pé, o treinador fez pouco mais que a segunda metade de carro. Cinquenta anos depois, o bicampeonato está próximo, e Cuca não descarta repetir a promessa de Telê.

O atual técnico do Galo, entretanto, espera ser autorizado pela família do comandante campeão em 1971. “Claro que eu cumpriria (a promessa). Eu tenho que pedir permissão para a família do Telê. Eu não posso fazer isso por conta minha e, de repente, magoar as pessoas. A gente tem que entender o sentimento das pessoas”, disse.

“Se o pessoal achar que isso vai ser legal, em memória e por necessidade que a gente tem, pela fé que a gente tem, cara, vou sim, e vou escondido de vocês para não fazer propaganda, vou lá pagar essa promessa a hora que der. Vamos combinar aqui com a família do Telê. Se for do acordo de todos, vou fazer com o maior prazer”, acrescentou.

Cuca está muito perto de repetir Telê Santana e conduzir o Atlético a um título brasileiro. Para confirmar a conquista sem depender de outros resultados, o Galo precisa somar mais oito pontos, o equivalente a duas vitórias e dois empates, nas cinco partidas restantes.

Entretanto, se o Flamengo não vencer o Grêmio nesta terça-feira (23), o time alvinegro pode confirmar o título no domingo (28), quando enfrentará o Fluminense, no Mineirão. Para isso, além de vencer o Tricolor Carioca, o Atlético precisa ganhar a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, nesta terça.

