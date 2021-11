Vários clubes do futebol brasileiro se manifestaram sobre a morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que foi uma das cinco vítimas de um acidente aéreo, nesta sexta-feira (5), na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas.

“Lamentamos profundamente o falecimento da talentosa cantora e compositora Marília Mendonça. Nossos pêsames aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Que Deus possa confortar os corações! Descanse em paz”, publicou o Cruzeiro, nas redes sociais.

📸 Divulgação/G1 pic.twitter.com/KKX2q1tJ29 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 5, 2021

O Atlético, também por meio do twitter, emitiu seu comunidado de pesar. "O Atlético lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, exemplo de garra e talento, e das demais vítimas do acidente. Nosso abraço aos familiares, amigos, fãs e a todos que acompanharam sua trajetória. Nossos corações estão com você, Marília".

O Atlético lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, exemplo de garra e talento, e das demais vítimas do acidente. Nosso abraço aos familiares, amigos, fãs e a todos que acompanharam sua trajetória. Nossos corações estão com você, Marília. pic.twitter.com/dKz4DHBPes — Atlético 😷 (@Atletico) November 5, 2021

Ainda em solo mineiro, o América escreveu: “Lamentamos profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça e de todos os tripulantes que a acompanhavam. Que familiares, amigos e fãs encontrem força neste momento tão difícil e delicado”.

Clubes de outros estado do país também manifestaram pesar sobre o falecimento da cantora e dos demais passageiros. Confira:

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. 🙏#CRF — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Marília Mendonça e mais quatro pessoas em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos amigos, familiares e fãs da cantora sertaneja. pic.twitter.com/HoeSYEZbsY — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 5, 2021

Desejamos força aos fãs, amigos e familiares. 🙏 pic.twitter.com/qZwttBQOIt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 5, 2021

Descanse em paz, Rainha. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/oaKsg8nhbV — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 5, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs espalhados por todo o mundo. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 5, 2021

O Botafogo lamenta a morte da cantora Marília Mendonça e das demais vítimas envolvidas no acidente aéreo desta tarde. O Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor. pic.twitter.com/3bVCvrFM3z — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 5, 2021

🏴 Clube do povo, o Esquadrão presta solidariedade a familiares, amigos e fãs de um fenômeno popular. Marília Mendonça mobilizava multidões há uma década e tinha como produtor o baiano Henrique Bahia, que também estava no acidente aéreo de hoje. Nossas condolências. #NotaDePesar pic.twitter.com/EnfJobORTr — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 5, 2021

Muita força aos familiares, amigos e fãs. — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 5, 2021

O Ceará SC deseja força para todos os familiares, amigos e fãs da cantora Marília Mendonça. Desejamos conforto também para todos os familiares e amigos de todas as vítimas do acidente. Marília tinha carinho especial pelo nosso estado e os cearenses por ela. Descanse em paz. 🖤 pic.twitter.com/H6C4glXXft — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 5, 2021

Hoje perdemos uma gigante da música brasileira, mas seu legado será eterno. Toda força para familiares, amigos e fãs da inesquecível @MariliaMReal. 🖤 pic.twitter.com/GFKtxcSG1f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 5, 2021