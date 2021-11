Em sua despedida da temporada 2021, o Cruzeiro empatou com o Náutico por 0 a 0 no Mineirão

Em seu segundo ano na Série B, o Cruzeiro esteve longe do acesso e encerrou a campanha com uma participação com campanha inferior à de 2020. O ponto determinante para o baixo rendimento foi o grande número de empates. O 18º nas 38 rodadas aconteceu diante do Náutico, por 0 a 0, nesta quinta-feira (25), diante do Náutico.

Com aproveitamento de 42,1% e 48 pontos somados, a Raposa é a 11ª colocada. Porém, como todos os outros nove jogos da última rodada ainda serão disputados, a equipe celeste pode cair até para a 15ª posição.

Além de 18 empates, o Cruzeiro teve dez vitórias e dez derrotas. Enquanto marcou 42 gols, sofreu 44.

Em 2020, o Cruzeiro encerrou a Série B com 49 pontos, depois de ter iniciado o torneio com seis pontos a menos, por conta de uma punição imposta pela Fifa. A equipe celeste foi a 11ª colocada, com 14 vitórias, 13 empates e 11 derrotas.

Campanhas do Cruzeiro na Série B

2020

Posição final: 11° lugar

Pontuação: 49 pontos (perdeu seis pontos, por punição da Fifa)

Vitórias: 14

Empates: 13

Derrotas: 11

Gols marcados: 39

Gols sofridos: 32

Melhores posições alcançadas na competição: 9° lugar (3ª rodada) e 10° lugar (29ª e 30ª rodadas)

2021

Posição atual: 11° lugar (a última rodada ainda será concluída)

Pontuação: 48

Vitórias: 10

Empates: 18

Derrotas: 10

Gols marcados: 42

Gols sofridos: 44

Melhores posições alcançadas na competição: 11º lugar (30ª, 35ª e 36ª rodadas)

Leia mais:

Pedro Lourenço diz que Manoel voltará ao Cruzeiro e que Willian Bigode também pode retornar