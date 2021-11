Manoel rescindiu contrato com o Cruzeiro em abril e pode voltar para a próxima temporada

O Cruzeiro pode ter o retorno de dois velhos conhecidos para a próxima temporada. Tratam-se do zagueiro Manoel e do atacante Willian Bigode. O primeiro, inclusive, estaria acertado com a Raposa.

A informação é do empresário Pedro Lourenço, principal patrocinador do clube estrelado, em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, nesta quinta-feira (25), no Mineirão, antes do duelo entre Cruzeiro e Náutico, pela Série B.

“Com certeza vão chegar jogadores, tem que ter um trilho (rumo a seguir). Vão chegar e vestir a camisa. Temos que trazer jogadores. O Manoel zagueiro está voltando. Willian Bigode tem chance de voltar. Seria uma boa”, disse Lourenço.

Manoel rescindiu contrato com o Cruzeiro em abril deste ano e assinou com o Fluminense até abril de 2023. Atualmente, ele é reserva do time comandado por Marcão.

Já Willian renovou contrato com o Palmeiras em junho. O novo vínculo com o clube alviverde vai até o fim de 2022. Assim como Manoel, ele é reserva em sua equipe.

Primeiro reforço de 2022

Caso o acerto efetivamente aconteça, a dupla se juntaria ao zagueiro Maicon, ex-São Paulo, que tem acerto encaminhado com o Cruzeiro confirmado pelo próprio clube.

Entretanto, para registrar novos jogadores, a Raposa precisa quitar dívidas em torno de R$13 milhões que fizeram com que a Fifa aplicasse o transfer ban e o impedisse de inscrever atletas.

Leia mais:

Primeiro reforço do Cruzeiro para 2022, zagueiro Maicon vai ao Mineirão acompanhar despedida