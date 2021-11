Com acerto encaminhado com o Cruzeiro para ser o primeiro reforço do clube para a temporada 2022, o zagueiro Maicon foi ao Mineirão, na noite desta quinta-feira (25), para acompanhar a partida com o Naútico. O duelo com o time pernambucano é o último compromisso da equipe celeste neste ano.

Maicon, de 33 anos, deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em julho de 2021, e está livre no mercado. No acerto com a Raposa, ele terá vínculo por dois anos.

Porém, o contrato do zagueiro com o Cruzeiro somente poderá ser registrado ao fim do transfer ban. A punição imposta pela Fifa impede que o clube possa contratar novos jogadores.

Para que o transfer ban seja retirado, o clube deve realizar o pagamento de de R$13 milhões, referente às dívidas com Defensor-URU e Mazatlán-MEX (antigo Monarcas Morelia) pelas aquisições de Arrascaeta e Riascos, em 2015.

O início da carreira de Maicon no futebol profissional foi no próprio Cruzeiro. Em 2007, ele participou da final do Campeonato Mineiro, diante do Atlético, em que o arquirrival da Raposa conquistou o título estadual.

