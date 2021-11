A volta do Cruzeiro ao Mineirão, acontecerá na terça-feira (9), em partida contra o Brusque, e os cruzeirenses já começaram a marcar presença. Foram 20 mil ingressos vendidos e, com a permissão da gestão do estádio, o clube abriu mais um lote de vendas.

Os novos bilhetes já estão disponíveis e os valores são de R$60 para a inteira e R$30 para a "meia solidária". A compra é feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br.

A última vez que a Raposa jogou no Gigante da Pampulha foi contra o Confiança, no dia 20 de agosto. O time ganhou o duelo por 1 a 0, mas saiu com R$ 134 mil de prejuízo. Assim, o clube optou por mandar jogos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e, depois, no Independência.

Leia mais:

Cruzeiro vende 50% dos ingressos para o duelo com o Brusque e terá seu maior público nesta Série B

Cruzeiro luta para não ser mais um campeão brasileiro a cair para a Série C do Brasileiro