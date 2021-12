Em boa fase, atacante Keno é um dos protagonistas da positiva reta final de temporada do Atlético.

Nos últimos três jogos em que entrou em campo, o camisa 11 marcou quatro gols. Dois deles na virada em cima do Bahia, no dia 2 de dezembro, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro ao Galo com duas rodadas de antecedência.

Três dias depois, no jogo da entrega da taça, balançou as redes do Red Bull Bragantino, no triunfo do Alvinegro por 4 a 3, no Mineirão.

Depois de descansar na última rodada da Série A, diante do Grêmio, assim como todo o time titular, Keno voltou a ser decisivo.

Dessa vez, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, neste domingo, também no Gigante da Pampulha.

Foi do atacante o segundo gol da goleada por 4 a 0 do Atlético sobre o Athletico-PR, que deixou o time comandado pelo técnico Cuca muito perto do título.

Ainda no intervalo da partida, em entrevista à TV Globo, Keno comemorou o bom momento que atravessa.

"Quando a fase é boa tem que aproveitar. fico feliz pelo gol. A equipe está jogando bem, entrou determinada para ganhar o jogo”, disse o camisa 11.

Número de gols

Os quatro gols marcados nos três últimos jogos em que foi acionado fizeram com que Keno igualasse o número de tentos anotados na temporada antes do início desta sequência positiva.

Antes do confronto com o Bahia, o jogador havia marcado quatro gols nos 40 primeiros jogos do atual ciclo do Alvinegro, sendo dois pelo Brasileirão (Internacional e Corinthians), um pela Libertadores (Cerro Porteño, do Paraguai) e outro pelo Campeonato Mineiro (Caldense).

Por curiosidade, desses quatros marcados recentemente, três foram de fora da área: o segundo diante do Bahia, o contra o Bragantino e o deste domingo.

Além do camisa 11, Hulk artilheiro do Galo na temporada, com 35 gols, foi outro que balançou as redes nos três últimos jogos em que esteve em campo, os mesmo de Keno.

Leia mais:

Com dor na coxa, Diego Costa pode desfalcar o Atlético em jogo decisivo da Copa do Brasil

‘Demos um grande passo, mas não tem nada confirmado’, diz Rabello, após goleada sobre o Furacão

Atlético constrói maior vantagem da história em jogos de ida das finais de Copa do Brasil